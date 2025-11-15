Трамп заявив, що США вже "досить скоро" проведуть ядерні випробування

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, чи є у нього якісь зустрічі щодо побоювань, пов'язаних із ядерними випробуваннями. У відповідь лідер США сказав наступне:

"У нас будуть ядерні випробування, тому що інші країни проводять. Є країни, які проводять. У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Я той, хто модернізував її і побудував частину, і я ненавидів це робити, але не було вибору, тому що вона є в інших", - заявив Трамп.

Також він знову зазначив, що США лідер у ядерній зброї, на другому місці Росія, і далеко на третьому - Китай. Але він підкреслив, що Пекін через 4-5 років зрівняється з Вашингтоном. За словами Трампа, він хотів би денуклеаризацію.

"Я б хотів провести денуклеаризацію. Тобто провести зустріч, насамперед трійки лідерів, щоб скоротити ядерну зброю. Це було б прекрасною річчю", - додав глава Білого дому.

На уточнювальне запитання, наскільки скоро можуть відбутися випробування, президент США відповів: "Досить скоро".

"Ми номер один. Росія номер два. Китай номер три. Вони наздоганяють. Вони поки далеко позаду нас, але наздоженуть за чотири-п'ять років. Думаю, найкраще було б денуклеаризуватися", - резюмував Трамп.

Також низка ЗМІ пишуть, що у Трампа під час бесіди уточнювали, чи буде здійснено під час випробувань вибух ядерної боєголовки, на що він не дав відповіді.