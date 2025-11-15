Трамп заявил, что США уже "довольно скоро" проведут ядерные испытания

В ходе общения с прессой Трампа спросили, есть ли у него какие-нибудь встречу по поводу опасений, связанных с ядерными испытаниями. В ответ лидер США сказал следующее:

"У нас будут ядерные испытания, потому что другие страны проводят. Есть страны, которые проводят. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Я тот, кто модернизировал его и построил часть, и я ненавидел это делать, но не было выбора, потому что оно есть у других", - заявил Трамп.

Также он вновь отметил, что США лидер ядерном оружии, на втором месте Россия, и далеко на третьем - Китай. Но он подчеркнул, что Пекин через 4-5 лет сравняется с Вашингтоном. По словам Трампа, он хотел бы денуклеаризацию.

"Я бы хотел провести денуклеаризацию. То есть провести встречу, в первую очередь тройки лидеров, чтобы сократить ядерное оружие. Это было бы прекрасной вещью", - добавил глава Белого дома.

На уточняющий вопрос, насколько скоро могут пройти испытания, президент США ответил: "Довольно скоро".

"Мы номер один. Россия номер два. Китай номер три. Они догоняют. Они пока далеко позади нас, но догонят за четыре-пять лет. Думаю, лучше всего было бы денуклеаризоваться", - резюмировал Трамп.

Также ряд СМИ пишут, что у Трампа в ходе беседы уточняли, будет ли осуществлен во время испытаний взрыв ядерной боеголовки, на что он не дал ответ.