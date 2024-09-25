Трамп заявил, что США нужно выйти из войны в Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Америке нужно выйти из войны в Украине. Однако, по его словам, нынешняя администрация Белого дома не планирует этого делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В своей речи он имел ввиду действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

"Байден и Камала втянули нас в эту в эту войну в Украине, и теперь они не могут нас вытащить. Они не могут нас вытащить", - сказав Трамп с своей в Джорджии.

Reuters отмечает, что у США нет войск в Украине, однако страна предоставила военную и гуманитарную помощь на миллиарды долларов.

В свою очередь Трамп заявил, что добьется переговоров. Но в случае, если он не станет президентом, США застрянут в российско-украинской войне.

"Я думаю, что мы застрянем в этой войне, если я не стану президентом. Я сделаю это. Я добьюсь переговоров, я уйду. Мы должны уйти. Байден говорит: "Мы не уйдем, пока не победим". Что произойдет, если они победят , — сказал Трамп.