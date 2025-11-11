Трамп заявив, що США "можуть втратити 3 трлн доларів": у чому причина

Верховний суд США розглядає тарифи Трампа

Нагадаємо, що наразі Верховний суд США розглядає питання про те, чи перевищував президент Дональд Трамп свої повноваження, коли вводив тарифи для величезної кількості країн.

У серпні Апеляційний суд США вже визнав ці тарифи незаконними, однак це не гарантує того, що Верховний суд ухвалить аналогічне рішення.

На цьому тлі Трамп пригрозив, що в разі, якщо Верховний суд визнає тарифи незаконними, Сполучені Штати стануть бідними і "потім розваляться".

Міжнародні експерти вважають, що такі заяви спрямовані на те, щоб чинити тиск на Верховний суд і підштовхнути його до ухвалення "правильного" рішення.