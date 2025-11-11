UA

Трамп заявив, що США "можуть втратити 3 трлн доларів": у чому причина

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховний суд США має розглянути законність тарифів президента США Дональда Трампа. У разі негативного рішення країна нібито може втратити 3 трлн доларів.

Як передає РБК-Україна, заяву Трампа наводить Axios.

"Верховному суду США було надано невірні дані. "Скасування" тарифів у разі негативного рішення, включно зі зробленими і запланованими інвестиціями, а також поверненням коштів, становитиме понад 3 трильйони доларів", - вважає американський лідер.

За його словами, такий розвиток подій "став би руйнівним" для майбутнього США.

Як пише Axios, Трамп такими гучними заявами фактично намагається посилити тиск на суд, щоб зберегти центральний елемент своєї зовнішньої політики.

Варто зауважити, що під "втратою 3 трлн доларів" Трамп має на увазі повернення тарифних зборів і втрату інвестицій.

Питання повернень було порушено Верховним судом під час слухань 5 листопада.

При цьому видання уточнює, що якщо тарифи будуть визнані незаконними, питання про повернення може стати предметом абсолютно нового судового розгляду.

 

Верховний суд США розглядає тарифи Трампа

Нагадаємо, що наразі Верховний суд США розглядає питання про те, чи перевищував президент Дональд Трамп свої повноваження, коли вводив тарифи для величезної кількості країн.

У серпні Апеляційний суд США вже визнав ці тарифи незаконними, однак це не гарантує того, що Верховний суд ухвалить аналогічне рішення.

На цьому тлі Трамп пригрозив, що в разі, якщо Верховний суд визнає тарифи незаконними, Сполучені Штати стануть бідними і "потім розваляться".

Міжнародні експерти вважають, що такі заяви спрямовані на те, щоб чинити тиск на Верховний суд і підштовхнути його до ухвалення "правильного" рішення.

