Трамп заявив, що США і Росія проведуть сьогодні зустріч

"Завтра (6 серпня - ред.) у нас зустріч з Росією. Ми подивимося, що станеться", - сказав Трамп.

Президент також додав, що метою переговорів буде припинення війни України та Росії.

"Ось це те, що я намагаюся зупинити. Над цим ми працюємо найінтенсивніше. Інші (війни - ред.) я зупинив за кілька днів", - сказав Трамп.

Він додав, що США пізніше вирішать, чи вводити мита щодо РФ та її торговельних партнерів. За його словами, ці кроки будуть залежати від переговорів Віткоффа у Москві.

Візит Віткоффа до Москви

За даними джерел Reuters, спецпосланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф у середу, 6 серпня, прибуде до Москви для зустрічі з керівництвом Росії.

На даний момент подробиці щодо графіку візиту дипломата невідомі.

"Президент, звісно, зазначив, що спецпредставник Віткофф цього тижня вирушить до Росії, тож ми можемо підтвердити це з цієї трибуни. Що саме передбачає цей візит - жодних деталей надати не можу", - заявила під час брифінгу речниця Держдепартаменту Теммі Брюс.

Вона також закликала "не випереджати події" через припущення про неминуче посилення санкцій щодо Росії.

Речниця пояснила, що Трамп зберігає настрій на дипломатичне врегулювання конфлікту в Україні.

Російське інформагентство ТАСС з посиланням на джерела в авіаційній галузі повідомило, що літак, на борту якого, ймовірно, перебуває Віткофф, уже вилетів зі США.