Трамп заявив, що прийме поразку на виборах президента, але за однієї умови

"Я думаю, якщо я програю, ця країна впаде в такий штопор, подібний якому вона ще ніколи раніше не бачила - як у 1929 році, - але якщо я зроблю (програю - ред.), і вибори будуть вільними і чесними, я безумовно, прийму їх результати", - сказав Трамп.

При цьому CBS зазначає, що республіканець не робив цього, коли програв президентські вибори 2020 року нинішньому президенту США Джо Байдену.

Під час інтерв'ю Трамп додав, що не оскаржуватиме результати виборів, якщо вважатиме їх справедливими.

"Якщо я побачу, що у нас будуть чесні та вільні вибори, а я сподіваюся, що зможу це сказати, - ви не побачите більш благородної людини, ніж я. Я благородна людина", - заявив колишній президент Америки.

Також на думку Трампа, "за останні чотири роки було зроблено кроки, які зроблять" майбутні вибори президента в листопаді "вільними та справедливими".