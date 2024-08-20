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Трамп запропонує Маску посаду в адміністрації, якщо переможе на виборах, - ЗМІ

Вівторок 20 серпня 2024 02:16
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Трамп запропонує Маску посаду в адміністрації, якщо переможе на виборах, - ЗМІ Фото: Дональд Трамп та Ілон Маск (колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп планує запропонувати мільярдеру Ілону Маску державну посаду, якщо переможе на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , CNBC і CoinGape.

Як пишуть видання, в інтерв'ю Reuters Трамп дав зрозуміти, що хотів би запропонувати генеральному директору Tesla та SpaseX Ілону Маску посаду в кабінеті міністрів чи радника у разі, якщо здобуде перемогу на президентських виборах у США.

Трамп похвалив мільярдера за його внесок у технології, особливо в галузі електромобілів та освоєння космосу. Він заявив, що Маск може зіграти цінну роль у його кабінеті або в якості радника, залежно від готовності лідера Tesla і SpaseX прийняти таке рішення.

Також кандидат від республіканців заявив, що розгляне можливість скасування податкової пільги у розмірі 7,5 тисяч доларів для деяких нових електромобілів. CNBC зазначає, що це може вплинути на бізнес компанії Tesla, яка продає електромобілі.

Зазначимо, що Маск підтримав Трампа у липні після того, як на колишнього президента США було скоєно замах під час передвиборного мітингу у Пенсільванії.

На виборах у листопаді Трамп зустрінеться з віце-президентом Камалою Гарріс, кандидатом від Демократичної партії.

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