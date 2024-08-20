Трамп заявил, что примет поражение на выборах президента, но при одном условии

"Я думаю, если я проиграю, эта страна впадет в такой штопор, подобного которому она еще никогда раньше не видела - как в 1929 году, - но если я сделаю (проиграю - ред.), и выборы будут свободными и честными, я безусловно, приму их результаты", - сказал Трамп.

При этом CBS отмечает, что республиканец не делал этого, когда проиграл президентские выборы в 2020 году нынешнему президенту США Джо Байдену.

В ходе интервью Трамп добавил, что не будет оспаривать результаты выборов, если сочтет их справедливыми.

"Если я увижу, что у нас будут честные и свободные выборы, а я надеюсь, что смогу это сказать, - вы не увидите более благородного человека, чем я. Я благородный человек", - заявил бывший президент Америки.

Также по мнению Трампа, "за последние четыре года были сделаны шаги, которые сделают" предстоящие выборы президента в ноябре "свободными и справедливыми".