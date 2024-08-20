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Трамп заявил, что примет поражение на выборах президента, но при одном условии

Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не будет оспаривать результаты выборов, если он на них проиграет. Но при условии, что сочтет голосование честным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его интервью телеканалу CBS.

"Я думаю, если я проиграю, эта страна впадет в такой штопор, подобного которому она еще никогда раньше не видела - как в 1929 году, - но если я сделаю (проиграю - ред.), и выборы будут свободными и честными, я безусловно, приму их результаты", - сказал Трамп.

При этом CBS отмечает, что республиканец не делал этого, когда проиграл президентские выборы в 2020 году нынешнему президенту США Джо Байдену.

В ходе интервью Трамп добавил, что не будет оспаривать результаты выборов, если сочтет их справедливыми.

"Если я увижу, что у нас будут честные и свободные выборы, а я надеюсь, что смогу это сказать, - вы не увидите более благородного человека, чем я. Я благородный человек", - заявил бывший президент Америки.

Также по мнению Трампа, "за последние четыре года были сделаны шаги, которые сделают" предстоящие выборы президента в ноябре "свободными и справедливыми".

Напомним, что в интервью Reuters Трамп заявил, что в случае победы предложит генеральному директору Tesla и SpaseX Илону Маску должность в своей администрации. В частности, республиканец хотел бы видеть миллиардера в кабинете министров или в качестве советника, если тот согласится.

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