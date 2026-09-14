Трамп заявив, що попросив Зеленського не бити по НПЗ Росії

"Проблема, яка в мене є з Україною та РФ полягає в тому, що з дизельним паливом зараз велике зростання цін. Значна його частина надходить з Росії. І російські підприємства зазнають ударів з боку України. І я попросив президента Зеленського не завдавати ударів по підприємствам з виробництва дизельного палива, НПЗ", - заявив Трамп.

На запитання, чи це означає, що війна в Україні може закінчитися, президент США перебив журналістів і знову заговорив про ціни на паливо, зазначивши, що це завдає шкоди всьому світу і це потрібно припинити.

Також у президента США поцікавилися, чи буде директор ЦРУ Джон Реткліфф відігравати більш значну роль у переговорах, і чи є у нього побоювання щодо здатності спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера укласти угоду.

У відповідь Трамп сказав, що "Реткліфф чудово справляється", а у якості "успіху" Віткоффа і Кушнера він навів приклад з Газою.

"Погляньте на Газу як на приклад. Подивіться на те, що ми повернули всіх заручників. Ми повернули заручників. Знаєте, люди забувають, що в Газі зараз не так багато бойових дій. ХАМАС тепер готовий відмовитися від своєї зброї. Ні, вони зробили неймовірну роботу. Ніхто не зміг би впоратися із цим завданням", - стверджує американський лідер.

Крім цього, журналісти торкнулися теми передачі ліцензій на Patriot для України, запитавши, про що сторони говорять. За словами Трампа, йдеться про менш "досконалу версію".

Також на питання про рішення союзників по НАТО передати ракети Patriot України зі своїх запасів або ті, які вони отримали від США, Трамп сказав, що Вашингтон має великий запас певних видів озброєнь.

"Що стосується "елітних", більша частина цього була передана Україні, але зараз ми дуже швидко виробляємо це. Ми дуже швидко нарощуємо наші запаси. Зараз ми виробляємо більше Patriot, ніж колись", - резюмував він.