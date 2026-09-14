Трамп заявил, что попросил Зеленского не бить по НПЗ России

"Проблема, которая у меня есть с Украиной и РФ заключается в том, что с дизельным топливом сейчас большой рост цен. Значительная его часть поступает из России. И российские предприятия подвергаются ударам со стороны Украины. И я попросил президента Зеленского не наносить удары по предприятиям по производству дизельного топлива, НПЗ", - заявил Трамп.

На вопрос, означает ли это, что война в Украине может закончиться, президент США перебил журналистов и вновь заговорил о ценах на топливо, отметив, что это наносит ущерб всему миру и это нужно прекратить.

Также у президента США поинтересовались, будет ли директор ЦРУ Джон Рэтклифф играть более значимую роль в переговорах, и есть ли у него опасения по поводу способности спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера заключить сделку.

В ответ Трамп сказал, что "Рэтклифф отлично справляется", а в качестве "успеха" Уиткоффа и Кушнера он привел пример с Газой.

"Посмотрите на Газу как на пример. Посмотрите на то, что мы вернули всех заложников. Мы вернули заложников. Знаете, люди забывают, что в Газе сейчас не так много боевых действий. ХАМАС теперь готов отказаться от своего оружия. Нет, они проделали невероятную работу. Никто не смог бы справиться с этой задачей", - утверждает американский лидер.

Помимо этого, журналисты затронули тему передачи лицензий на Patriot для Украины, спросив, о чем стороны говорят. По словам Трампа, речь идет о менее "совершенной версии".

Также на вопрос о решении союзников по НАТО передать ракеты Patriot Украины из своих запасов или те, которые они получили от США, Трамп сказал, что у Вашингтона большой запас определенных видов вооружений.

"Что касается "элитных", большая часть этого была передана Украине, но сейчас мы очень быстро производим это. Мы очень быстро наращиваем наши запасы. Сейчас мы производим больше Patriot, чем когда либо прежде", - резюмировал он.