Трамп заявив, що поки не обговорював припинення військової допомоги Україні

"Поки що навіть не говорили про це (скасування допомоги Україні - ред.). Прямо зараз ми хочемо побачити, що станеться. Багато чого відбувається прямо зараз", - відповів Трамп.

Президент США припустив, що якщо дасть відповідь, його слова швидко стануть "застарілими" через стрімкий розвиток ситуації.

Також Трамп знову натякнув на свою важливу роль у процесі досягнення миру в Україні, заявивши, що без США "ця угода ніколи б не відбулася".

Разом з тим глава Сполучених Штатів згадав слова президента України Володимира Зеленського, який раніше припустив, що кінець війни "ще дуже, дуже далеко".

"Йому краще помилитися щодо цього. Я хочу, щоб війна закінчилася швидко", - зазначив Трамп.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, сьогодні у західних ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп планує обговорити припинення військової допомоги Україні зі своїми головними помічниками з національної безпеки.

The New York Times написало, що Трамп зустрінеться з держсекретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Гегсетом, щоб розглянути і, можливо, вжити заходів щодо низки варіантів політики щодо України.