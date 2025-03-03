Трамп заявил, что пока не обсуждал прекращение военной помощи Украине

"Пока что даже не говорили об этом (отмена помощи Украине - ред.). Прямо сейчас мы хотим увидеть, что произойдет. Многое происходит прямо сейчас", - ответил Трамп.

Президент США предположил, что если даст ответ, его слова быстро станут "устаревшими" из-за стремительного развития ситуации.

Также Трамп снова намекнул на свою важную роль в процессе достижения мира в Украине, заявив, что без США "это соглашение никогда бы не состоялось".

Вместе с тем глава Соединенных Штатов вспомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее предположил, что конец войны "еще очень, очень далеко".

"Ему лучше ошибиться насчет этого. Я хочу, чтобы война закончилась быстро", - отметил Трамп.

Военная помощь Украине

Напомним, сегодня в западных СМИ появилась информация, что Трамп планирует обсудить прекращение военной помощи Украине со своими главными помощниками по национальной безопасности.

The New York Times написало, что Трамп встретится с госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики в отношении Украины.