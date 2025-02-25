Україні без допомоги США вистачить зброї до літа, - WSJ

Без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати вести бойові дії в нинішньому темпі до літа. Після цього Київ може опинитися без боєприпасів і не зможе використовувати деякі зі своїх найсучасніших видів озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Припинення військової допомоги США - найгірший сценарій, сказав високопоставлений помічник президента Володимира Зеленського, додавши, що це означатиме, що Україні доведеться нарощувати своє військове виробництво і отримувати більше від європейців.

Європа готується спробувати заповнити дефіцит. У 2024 році ЄС, Велика Британія і Норвегія спільно надали Україні близько 25 млрд доларів військової допомоги - більше, ніж США відправили того року. Континент істотно збільшив виробництво артилерійських снарядів, і ведуться обговорення про збільшення допомоги ЄС до 30 млрд доларів цього року.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США направили майже 70 млрд доларів військової допомоги. Це приблизно стільки ж, скільки передали інші західні союзники України разом узяті, згідно з даними Кільського інституту світової економіки.

Але Україна також створила власну потужну військову промисловість, яка тепер виробляє озброєння на суму 30 млрд доларів на рік, що в шість разів більше, ніж роком раніше. У 2024 році країна виробила близько 1,5 млн безпілотників, які стали її основною формою оборони вздовж лінії фронту, що дозволило Києву стримувати російські атаки, зазнаючи мінімальних втрат. Цього року, за словами чиновників, вони планують виробити 3000 ракет і 30 тисяч безпілотників великої дальності.

Загалом Україна наразі виробляє або фінансує близько 55% своєї військової техніки. США постачають близько 20%, а Європа - 25%, за словами одного західного чиновника.

Незамінна зброя

Але деякі поставки США, включно з передовими системами ППО, балістичними ракетами класу "земля-земля", навігаційними системами і далекобійною ракетною артилерією, буде фактично неможливо замінити в короткостроковій перспективі. Європа просто не виробляє достатньої кількості - або, в деяких випадках, взагалі не виробляє.

За словами урядовців та аналітиків, щойно американські запаси закінчаться, здатність України завдавати ударів на великі відстані та захищати свої тилові позиції постраждає.

Привид припинення допомоги США маячив уже понад рік. Під час кампанії Трамп неодноразово критикував мільярди, надіслані Києву, і багато республіканців у Конгресі виступили проти останнього пакета допомоги для України, який було схвалено у квітні минулого року.

Перед тим як залишити свою посаду, президент Джо Байден намагався дати Україні можливість продовжувати боротьбу якомога довше. Його адміністрація відправила зброю з наявних запасів США та уклала контракти з оборонною промисловістю США на закупівлю боєприпасів, перехоплювачів ППО, транспортних засобів та інших матеріальних засобів. Ці поставки триватимуть до 2026 року.

Тепер Трамп звинуватив Зеленського в розв'язанні війни і назвав його диктатором. Обидві заяви перегукуються з тезами Кремля про українського лідера і війну, яка почалася, коли Росія вторглася в країну 2022 року.

Після заяв Трампа спікер Палати представників Майк Джонсон також заявив, що в Конгресі "немає апетиту" до нового законопроєкту про допомогу Україні.

Трамп успадкував повноваження спрямувати в Україну зброю на суму понад 3,8 млрд доларів із запасів Пентагону без схвалення Конгресу, хоча посадовці адміністрації, ймовірно, попросять законодавців поповнити запаси США, якщо таке рішення буде ухвалено.

Європейська допомога

Європейські лідери провели низку зустрічей минулого тижня, щоб спланувати, як вони можуть підтримати Україну в разі виведення військ США. Континент також постачав Україні деякі з найефективніших озброєнь, включно з більшою частиною її сучасної артилерії, ППО середньої дальності і крилатих ракет. Проте аналітики сумніваються у здатності Європи повністю заповнити прогалину, що утворилася через втрату поставок зі США.

За даними українських чиновників, Україна зараз виробляє 2,5 мільйона артилерійських і мінометних снарядів на рік. Станом на вересень США відправили в Україну близько 3 мільйонів артилерійських снарядів від початку вторгнення. ЄС, для порівняння, збільшив виробництво артилерійських снарядів до 1,4 мільйона 2024 року і прагне до 2 мільйонів цього року.

На думку аналітиків, найбільшою проблемою стане відсутність американських систем ППО, що змусить Україну вирішувати, які зі своїх територій захищати, а які залишити під загрозою. Наприклад, тільки США виробляють системи ППО Patriot, які можуть збивати російські балістичні ракети.

Втрата американської армійської тактичної ракетної системи, відомої як ATACMS, також стане ударом. Її дальність до 300 км зробила її особливо ефективною для ударів по російських лініях постачання, хоча адміністрація Байдена обмежила цілі, які вона могла вражати на Росії.