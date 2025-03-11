Трамп заявив, що поговорить з Путіним цього тижня

Трамп сказав, що, ймовірно, поговорить із Путіним цього тижня, але зауважив, що "для танго потрібні двоє".

"Я поговорю з Путіним, так... Для танго треба двоє. Сподіваюся, він також погодиться (на припинення вогню - ред.), і це буде 75% всього шляху. Решта - це узгодження документа, обговорення позицій на землі тощо", - зазначив американський президент.

Трамп також заявив, що сподівається на повне припинення вогню найближчими днями.

Такі заяви Трампа пролунали після того, як Україна прийняла пропозицію США щодо 30-денного перемир'я після переговорів між двома країнами в Саудівській Аравії сьогодні.

Припинення вогню

Нагадаємо, що Україна готова до припинення вогню з Росією на 30 днів. Відповідну ініціативу запропонували реалізувати США під час переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії 11 березня.

"Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного введення тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню", - йдеться в спільній заяві України та США за підсумками переговорів.

Там також зазначається, що такий режим може бути продовжений за згодою сторін у разі, якщо Росія прийме таку пропозицію.