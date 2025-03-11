Трамп заявил, что поговорит с Путиным на этой неделе

Трамп сказал, что, вероятно, поговорит с Путиным на этой неделе, но заметил, что "для танго нужны двое".

"Я поговорю с Путиным, да... Для танго нужны двое. Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня - ред.), и это будет 75% всего пути. Остальное - это согласование документа, обсуждение позиций на земле и тому подобное", - отметил американский президент.

Трамп также заявил, что надеется на полное прекращение огня в ближайшие дни.

Такие заявления Трампа прозвучали после того, как Украина приняла предложение США о 30-дневном перемирии после переговоров между двумя странами в Саудовской Аравии сегодня.

Прекращение огня

Напомним, что Украина готова к прекращению огня с Россией на 30 дней. Соответствующую инициативу предложили реализовать США во время переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта.

"Украина выразила готовность принять предложение США относительно немедленного введения временного, 30-дневного режима прекращения огня", - говорится в совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров.

Там также отмечается, что такой режим может быть продлен по согласию сторон в случае, если Россия примет такое предложение.