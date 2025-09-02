Трамп заявив, що підтримка Ізраїлю в Конгресі більше не безумовна

Президент США Дональд Трамп заявив, що вплив ізраїльського лобі у Конгресі суттєво знизився, і безумовна підтримка цієї країни у Вашингтоні вже залишилася в минулому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю виданню Daily Caller , яке Дональд Трамп дав в Овальному кабінеті Білого дому.

Так, під час інтерв’ю Дональд Трамп наголосив, що безумовна підтримка Ізраїлю у Вашингтоні залишилася в минулому.

За його словами, ізраїльське лобі, яке ще недавно вважалося найпотужнішим у Вашингтоні, втратило свій вплив.

"Ізраїль мав найсильніше лобі в Конгресі з усіх - організацій, компаній чи навіть держав, які я коли-небудь бачив. Сьогодні воно вже не таке сильне. Це дивовижно", - так президент Дональд Трамп оцінив позиції Ізраїлю у Конгресі. Він наголосив, що сьогодні підтримка вже не безумовна, а американська громадська думка поступово змінюється.

Коментарі пролунали невдовзі після візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який зустрівся з Трампом для обговорення ситуації на Близькому Сході та подальшої співпраці між державами.

Водночас президент нагадав, що сам завжди виступав одним із головних союзників Ізраїлю та зробив "більше, ніж будь-хто інший" для забезпечення його безпеки. Він послався на приклади американської допомоги під час останніх атак з боку Ірану та інші кроки своєї адміністрації.

Падіння підтримки серед республіканців

Слова Дональда Трампа підтверджуються даними дослідження Pew Research Center, опублікованого в березні 2025 року. Згідно з опитуванням, 53% дорослих американців мають негативне ставлення до Ізраїлю, тоді як у 2022 році цей показник становив лише 42%.

Найбільш помітні зміни відбулися серед молодих республіканців: половина опитаних віком до 50 років висловлюють скептицизм або негативне ставлення до Ізраїлю. Для порівняння, у 2022 році таких було лише 35%.

У русі MAGA та серед прихильників доктрини America First зростає група консерваторів, які виступають проти традиційної американської політики безумовної підтримки Ізраїлю.

Заява Трампа може мати далекосяжні наслідки для ізраїльсько-американських відносин. Вона підтверджує, що навіть усередині Республіканської партії існує дедалі більший розкол у питанні майбутньої підтримки Ізраїлю.