Трамп заявив, що на нього скоїли замах через риторику Байдена та Гарріс

Трамп заявив, що нападник "повірив у риторику Байдена та Гарріс і діяв відповідно до неї".

"Через їхню риторику в мене стріляють, тоді як я - той, хто збирається врятувати країну, а вони - ті, хто руйнує країну - як зсередини, так і ззовні", - наголосив він.

Трамп вказав на коментарі Байдена та Харріса про те, що він є загрозою для демократії, і сказав: "Це люди, які хочуть знищити нашу країну".

Він також заявив, що Байден і Харріс "є справжньою загрозою".

"Вони використовують дуже підбурливу мову. Я теж можу нею користуватися. Набагато краще, ніж вони, але ні", - додав Трамп.