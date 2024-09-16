Трамп заявив, що на нього скоїли замах через риторику Байдена та Гарріс

Кандидат в президенти США Дональд Трамп стверджує, що замах на його життя скоїли через риторику президента Джо Байдена та віцепрезидента Камали Гарріс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Трамп заявив, що нападник "повірив у риторику Байдена та Гарріс і діяв відповідно до неї".
"Через їхню риторику в мене стріляють, тоді як я - той, хто збирається врятувати країну, а вони - ті, хто руйнує країну - як зсередини, так і ззовні", - наголосив він.
Трамп вказав на коментарі Байдена та Харріса про те, що він є загрозою для демократії, і сказав: "Це люди, які хочуть знищити нашу країну".
Він також заявив, що Байден і Харріс "є справжньою загрозою".
"Вони використовують дуже підбурливу мову. Я теж можу нею користуватися. Набагато краще, ніж вони, але ні", - додав Трамп.
Нагадаємо, вчора, 15 вересня, агенти Секретної служби відкрили вогонь по озброєному чоловіку біля гольф-клубу у якому перебував кандидат у президенти США Дональд Трамп. Після затримання з'ясувалося, що це громадянин США Раян Веслі Рут.
Наразі підозрюваний у ймовірній спробі вбивства Трампа перебуває у федеральному суді. Прокуратура досі не оголосила звинувачення.
Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа".
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