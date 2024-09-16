Трамп заявил, что на него покушались из-за риторики Байдена и Харрис

Трамп заявил, что нападавший "поверил в риторику Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ней".

"Из-за их риторики в меня стреляют, тогда как я - тот, кто собирается спасти страну, а они - разрушающие страну - как изнутри, так и извне", - подчеркнул он.

Трамп указал на комментарии Байдена и Харрис о том, что он представляет угрозу для демократии, и сказал: "Это люди, которые хотят уничтожить нашу страну".

Он также заявил, что Байден и Харрис "являются настоящей угрозой".

"Они используют очень подстрекательскую речь. Я тоже могу ею пользоваться. Гораздо лучше, чем они, но нет", - добавил Трамп.