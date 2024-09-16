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Трамп заявил, что на него покушались из-за риторики Байдена и Харрис

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кандидат в президенты США Дональд Трамп утверждает, что покушение на его жизнь совершили из-за риторики президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Трамп заявил, что нападавший "поверил в риторику Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ней".

"Из-за их риторики в меня стреляют, тогда как я - тот, кто собирается спасти страну, а они - разрушающие страну - как изнутри, так и извне", - подчеркнул он.

Трамп указал на комментарии Байдена и Харрис о том, что он представляет угрозу для демократии, и сказал: "Это люди, которые хотят уничтожить нашу страну".

Он также заявил, что Байден и Харрис "являются настоящей угрозой".

"Они используют очень подстрекательскую речь. Я тоже могу ею пользоваться. Гораздо лучше, чем они, но нет", - добавил Трамп.

Покушение на Трампа

Напомним, вчера, 15 сентября, агенты Секретной службы открыли огонь по вооруженному мужчине возле гольф-клуба, в котором находился кандидат в президенты США Дональд Трамп. После задержания выяснилось, что это гражданин США Райан Уэсли Рут.

В настоящее время подозреваемый в вероятной попытке убийства Трампа находится в федеральном суде. Прокуратура до сих пор не объявила обвинения.

Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа".

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Дональд ТрампСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКамала Харрис