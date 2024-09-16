Імовірний другий замах на Трампа: підозрюваний перебуває у федеральному суді
Підозрюваний у ймовірній спробі вбивства колишнього президента Дональда Трампа Раян Рут перебуває у федеральному суді. Прокуратура досі не оголосила звинувачення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними видання, перебуваючи у федеральному суді Рут одягнений у темний тюремний одяг, а його ноги й руки сковані в кайдани. Він постане перед магістратським суддею Районом М. Маккейбом.
Федеральна прокуратура досі не оголосила, які звинувачення будуть висунуті Руту.
Стрілянина біля Трампа
Нагадаємо, що підозрюваного затримали вчора після того, як його зупинили на шосе після стрілянини.
РБК-Україна повідомляло, що вчора, 15 вересня, в США, ймовірно, відбувся повторний замах на Трампа.
Зі слів Секретної служби відомо, що вони відкрили вогонь по озброєному чоловіку біля гольф-клубу у якому саме перебував екс-президент.
Після затримання з'ясувалось, що це громадянин США Раян Веслі Рут. Попри те, що спочатку стрілянину не пов'язували з Трампом, Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа".
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