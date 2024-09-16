ua en ru
Пн, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Імовірний другий замах на Трампа: підозрюваний перебуває у федеральному суді

Україна, Понеділок 16 вересня 2024 18:08
UA EN RU
Імовірний другий замах на Трампа: підозрюваний перебуває у федеральному суді Фото: колишній американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Підозрюваний у ймовірній спробі вбивства колишнього президента Дональда Трампа Раян Рут перебуває у федеральному суді. Прокуратура досі не оголосила звинувачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними видання, перебуваючи у федеральному суді Рут одягнений у темний тюремний одяг, а його ноги й руки сковані в кайдани. Він постане перед магістратським суддею Районом М. Маккейбом.

Федеральна прокуратура досі не оголосила, які звинувачення будуть висунуті Руту.

Стрілянина біля Трампа

Нагадаємо, що підозрюваного затримали вчора після того, як його зупинили на шосе після стрілянини.

РБК-Україна повідомляло, що вчора, 15 вересня, в США, ймовірно, відбувся повторний замах на Трампа.

Зі слів Секретної служби відомо, що вони відкрили вогонь по озброєному чоловіку біля гольф-клубу у якому саме перебував екс-президент.

Після затримання з'ясувалось, що це громадянин США Раян Веслі Рут. Попри те, що спочатку стрілянину не пов'язували з Трампом, Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
NEWS
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією