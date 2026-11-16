Трамп заявив, що "не чув" про обмеження Starlink в Україні

"Я про це не чув", - відповів Трамп на запитання журналіста.

Нагадаємо, 12 листопада українські військові зафіксували системні обмеження швидкості Starshield до 161 км/год уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

Пізніше, 13 листопада, у Міноборони уточнили, що такі обмеження роботи Starlink виявили лише над тимчасово окупованими Росією територіями.

Згодом у SpaceX пояснили, що обмеження швидкості терміналів Starshield в Україні були спричинені технічними проблемами.