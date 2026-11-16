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Трамп заявив, що "не чув" про обмеження Starlink в Україні

17:45 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому нічого не відомо про обмеження швидкості Starlink в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magno.news.

"Я про це не чув", - відповів Трамп на запитання журналіста.

Нагадаємо, 12 листопада українські військові зафіксували системні обмеження швидкості Starshield до 161 км/год уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

Пізніше, 13 листопада, у Міноборони уточнили, що такі обмеження роботи Starlink виявили лише над тимчасово окупованими Росією територіями.

Згодом у SpaceX пояснили, що обмеження швидкості терміналів Starshield в Україні були спричинені технічними проблемами.

Зазначимо, у ніч проти 15 листопада та вранці того ж дня російські війська атакували енергетичні об'єкти у п'яти областях України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що частина російських ударів досягла цілей через обмеження швидкості роботи терміналів Starshield.

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Дональд ТрампStarlinkВійна в Україні