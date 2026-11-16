Трамп заявив, що "не чув" про обмеження Starlink в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому нічого не відомо про обмеження швидкості Starlink в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magno.news.
"Я про це не чув", - відповів Трамп на запитання журналіста.
Нагадаємо, 12 листопада українські військові зафіксували системні обмеження швидкості Starshield до 161 км/год уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.
Пізніше, 13 листопада, у Міноборони уточнили, що такі обмеження роботи Starlink виявили лише над тимчасово окупованими Росією територіями.
Згодом у SpaceX пояснили, що обмеження швидкості терміналів Starshield в Україні були спричинені технічними проблемами.
Зазначимо, у ніч проти 15 листопада та вранці того ж дня російські війська атакували енергетичні об'єкти у п'яти областях України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що частина російських ударів досягла цілей через обмеження швидкості роботи терміналів Starshield.