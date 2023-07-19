ua ru
Ср, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трамп заявив, що Мінюст США назвав його підозрюваним у справі про штурм Капітолія

Новость на русском →
Середа 19 липня 2023 03:15
Трамп заявив, що Мінюст США назвав його підозрюваним у справі про штурм Капітолія Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що очікує арешту по справі про штурм Капітолія та оскарженні результатів виборів 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Він заявив, що отримав листа від спеціального прокурора Джека Сміта, в якому йдеться, що його визнано об'єктом розслідування у цих справах.

"Трамп опублікував повідомлення про те, що йому сказали звітувати перед великим журі, "що майже завжди означає арешт і висунення звинувачення", - пише видання.

Справи проти Трампа

Якщо Трампу висунуть звинувачення у справі про штурм Капітолія, то це буде третя справа, яка порушена проти колишнього президента США. Так, 4 квітня цього року велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

А 9 червня йому було висунуто звинувачення по 37 пунктам справи про "секретні документи". Зараз вирішується дата першого судового засідання по цій справі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп
NEWS
Сирський: ми хочемо швидких результатів контрнаступу, але це неможливо
Сирський: ми хочемо швидких результатів контрнаступу, але це неможливо
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію