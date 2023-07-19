Трамп заявив, що Мінюст США назвав його підозрюваним у справі про штурм Капітолія

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що очікує арешту по справі про штурм Капітолія та оскарженні результатів виборів 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Він заявив, що отримав листа від спеціального прокурора Джека Сміта, в якому йдеться, що його визнано об'єктом розслідування у цих справах.

"Трамп опублікував повідомлення про те, що йому сказали звітувати перед великим журі, "що майже завжди означає арешт і висунення звинувачення", - пише видання.

Справи проти Трампа

Якщо Трампу висунуть звинувачення у справі про штурм Капітолія, то це буде третя справа, яка порушена проти колишнього президента США. Так, 4 квітня цього року велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

А 9 червня йому було висунуто звинувачення по 37 пунктам справи про "секретні документи". Зараз вирішується дата першого судового засідання по цій справі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.