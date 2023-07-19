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Трамп заявил, что Минюст США назвал его подозреваемым по делу о штурме Капитолия

Новина українською →
Среда 19 июля 2023 03:15
Трамп заявил, что Минюст США назвал его подозреваемым по делу о штурме Капитолия Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает арест по делу о штурме Капитолия и обжаловании результатов выборов 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Он заявил, что получил письмо от специального прокурора Джека Смита, в котором говорится, что он признан объектом расследования по этим делам.

"Трамп опубликовал сообщение о том, что ему сказали отчитываться перед большим жюри, "что почти всегда означает арест и предъявление обвинения", - пишет издание.

Дела против Трампа

Если Трампу предъявят обвинения по делу о штурме Капитолия, то это будет третье дело, возбужденное против бывшего президента США. Так, 4 апреля этого года большое жюри присяжных признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

А 9 июня ему были предъявлены обвинения по 37 пунктам дела о "секретных документах". Сейчас разрешается дата первого судебного заседания по этому делу.

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