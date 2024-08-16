Трамп заявил, что "имеет право" оскорблять Харрис, поскольку не уважает ее, - СМИ

Кандидат в президенты США Дональд Трамп объяснил, почему, по его мнению, он "имеет право" оскорблять своего оппонента-демократа вице-президента Камалу Харрис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Трамп аргументирует свою позицию тем, что не испытывает большого уважения как к Харрис, так и "к ее интеллекту", поэтому он "имеет право на личные нападки".

"И независимо от того, хороши ли личные нападки или плохи - я имею ввиду, что она определенно нападает на меня лично. Она назвала меня странным", - сказал республиканец, выступая на пресс-конференции в четверг днем в своем гольф-клубе Bedminster в Нью-Джерси.

Также Трамп в очередной раз сказал, что по его мнению, Харрис будет "ужасным президентом".

Отметим, что в последнее время Трамп неоднократно оскорблял Харрис после того, как она стала кандидатом в президенты США после выхода действующего президента Джо Байдена из предвыборной гонки.