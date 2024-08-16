ua en ru
Пт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Трамп заявил, что "имеет право" оскорблять Харрис, поскольку не уважает ее, - СМИ

Пятница 16 августа 2024 03:40
UA EN RU
Трамп заявил, что "имеет право" оскорблять Харрис, поскольку не уважает ее, - СМИ Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Кандидат в президенты США Дональд Трамп объяснил, почему, по его мнению, он "имеет право" оскорблять своего оппонента-демократа вице-президента Камалу Харрис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Трамп аргументирует свою позицию тем, что не испытывает большого уважения как к Харрис, так и "к ее интеллекту", поэтому он "имеет право на личные нападки".

"И независимо от того, хороши ли личные нападки или плохи - я имею ввиду, что она определенно нападает на меня лично. Она назвала меня странным", - сказал республиканец, выступая на пресс-конференции в четверг днем в своем гольф-клубе Bedminster в Нью-Джерси.

Также Трамп в очередной раз сказал, что по его мнению, Харрис будет "ужасным президентом".

Отметим, что в последнее время Трамп неоднократно оскорблял Харрис после того, как она стала кандидатом в президенты США после выхода действующего президента Джо Байдена из предвыборной гонки.

Напомним, что у Харрис анонсировали два раунда дебатов с Трампом. По словам Майкла Тайлера, директора по коммуникациям кампании Харрис, если Трамп появится на дебатах, которые запланированы на 10 сентября, то у народа США "будет возможность увидеть еще один раунд в октябре".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп, Байден и Харрис стали жертвами хакерской атаки Ирана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Выборы в США
NEWS
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
DAILY
Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций