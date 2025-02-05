Трамп заявив, що хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном

Заява Трампа щодо угоди з Іраном: що цьому передувало

Публікація в соціальних мережах, як пише The Guardian, з’явилася після того, як Трамп провів переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, а також підписав президентський меморандум, який доручає Міністерству фінансів і Державному департаменту США провести кампанію, спрямовану на "зведення експорту нафти з Ірану до нуля".

Міністерство закордонних справ Ірану намагається підготувати внутрішнє середовище для початку переговорів з Трампом протягом кількох тижнів, але знає, що є велика фракція, яка виступає проти взаємодії з США, навіть якщо це означає, що економічні санкції обтяжують економіку.

Наразі міністерство закордонних справ Ірану вело два раунди переговорів у Женеві з трьома європейськими країнами, які підписали ядерну угоду 2015 року - Францією, Німеччиною та Великобританією.

Європа попередила, що планує повторно застосувати санкції ООН у вересні, якщо до того часу не буде укладено нову угоду, яка замінить угоду 2015 року, термін дії якої закінчується цього року.

Іран, своєю чергою, скоротив доступ інспекторів ООН зі зброї до ядерних об'єктів Ірану.

Детальніше про те, чи зможе Іран створити ядерну зброю та чи можна це зупинити, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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