Трамп заявил, что хочет подписать новое ядерное соглашение с Ираном

Заявление Трампа по сделке с Ираном: что этому предшествовало

Публикация в социальных сетях, как пишет The Guardian, появилась после того, как Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, а также подписал президентский меморандум, который поручает Министерству финансов и Государственному департаменту США провести кампанию, направленную на "сведение экспорта нефти из Ирана к нулю".

Министерство иностранных дел Ирана пытается подготовить внутреннюю среду для начала переговоров с Трампом в течение нескольких недель, но знает, что есть большая фракция, которая выступает против взаимодействия с США, даже если это означает, что экономические санкции обременяют экономику.

Сейчас министерство иностранных дел Ирана вело два раунда переговоров в Женеве с тремя европейскими странами, которые подписали ядерное соглашение 2015 года - Францией, Германией и Великобританией.

Европа предупредила, что планирует повторно применить санкции ООН в сентябре, если к тому времени не будет заключено новое соглашение, которое заменит соглашение 2015 года, срок действия которого истекает в этом году.

Иран, в свою очередь, сократил доступ инспекторов ООН по оружию к ядерным объектам Ирана.

Подробнее о том, сможет ли Иран создать ядерное оружие и можно ли это остановить, - читайте в материале РБК-Украина.

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