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Якщо Трамп запровадить мита проти ЄС, реакція буде протягом кількох годин, - Шольц

Берлін, Субота 08 лютого 2025 13:50
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Якщо Трамп запровадить мита проти ЄС, реакція буде протягом кількох годин, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп може запровадити мита на товари з країн ЄС. Європейська комісія може відреагувати протягом кількох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца в інтерв'ю RND.

Коментуючи погрози Трампа, канцлер заявив, що глобальній економіці потрібно не більше, а менше торгівельних бар’єрів.

Шольц наголосив, що залишається відданий тому, щоб європейські країни трималися разом як Європейський Союз та ясно дали зрозуміти, що "ЄС із його 450 млн жителів сильний і здатний діяти".

На питання про те, чи може Німеччина запровадити мита на американські товари, він сказав, що покладається на співпрацю, а не на конфронтацію.

"Наша рука простягнута (мається на увазі для потискання, - ред.), тому що тарифи нікому не вигідні. Якщо США все-таки вдасться до таких кроків, Єврокомісія зможе відреагувати протягом кількох годин", - підкреслив Шольц.

Погрози Трампа

Президент США Дональд Трамп ще до офіційного повернення до Білого дому пригрозив митами Канаді, Мексиці, ЄС та Китаю. Трамп вже запровадив тарифи для Канади та Мексики, а також частково для Китаю.

Також президент США підтвердив свій намір ввести мита для європейських товарів і поскаржився, що ЄС "жахливо" поводився зі США.

Крім того, він пригрозив запровадити 100%-ві тарифи для країн БРІКС, якщо вони надумають створити власну валюту, щоб замінити американський долар.

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