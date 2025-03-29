Витік у Signal: Венс запропонував Трампу звільнити Волца, - Politico

Кілька людей з оточення президента США Дональда Трампа запропонували йому звільнити свого радника з нацбезпеки. Усе через скандал про листування в месенджері Signal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За словами співрозмовників видання, у середу віцепрезидент США Джей Ді Венс, керівник апарату Білого дому С'юзі Вайлз і високопоставлений чиновник із кадрів Серхіо Гор, запропонували Трампу розглянути можливість звільнення Майка Волца.

Джерела розповіли, що президент погодився з тим, що Волц припустився помилки, але Трамп зрештою вирішив його не звільняти з однієї причини - не дати "ліберальним ЗМІ" і демократам приводу заявляти про свою правоту.

Politico пише, що після того, що сталося, високопоставлених чиновників обурило те, що Волц відмовився взяти на себе відповідальність. Але найбільше в Білому домі були розчаровані тим, що він не запропонував Трампу своєї відставки.

Незважаючи на ситуацію, Волц усе ще обіймає свою посаду. Але це не означає, що він у безпеці. За словами двох людей, деякі представники адміністрації Трампа чекають слушного моменту, щоб звільнити його і звільнитися від потоку новин.

"Вони поки що будуть його підтримувати, але за кілька тижнів його не стане", - спрогнозувало одне з джерел.