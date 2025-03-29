Витік у Signal: Венс запропонував Трампу звільнити Волца, - Politico
Кілька людей з оточення президента США Дональда Трампа запропонували йому звільнити свого радника з нацбезпеки. Усе через скандал про листування в месенджері Signal.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами співрозмовників видання, у середу віцепрезидент США Джей Ді Венс, керівник апарату Білого дому С'юзі Вайлз і високопоставлений чиновник із кадрів Серхіо Гор, запропонували Трампу розглянути можливість звільнення Майка Волца.
Джерела розповіли, що президент погодився з тим, що Волц припустився помилки, але Трамп зрештою вирішив його не звільняти з однієї причини - не дати "ліберальним ЗМІ" і демократам приводу заявляти про свою правоту.
Politico пише, що після того, що сталося, високопоставлених чиновників обурило те, що Волц відмовився взяти на себе відповідальність. Але найбільше в Білому домі були розчаровані тим, що він не запропонував Трампу своєї відставки.
Незважаючи на ситуацію, Волц усе ще обіймає свою посаду. Але це не означає, що він у безпеці. За словами двох людей, деякі представники адміністрації Трампа чекають слушного моменту, щоб звільнити його і звільнитися від потоку новин.
"Вони поки що будуть його підтримувати, але за кілька тижнів його не стане", - спрогнозувало одне з джерел.
Що передувало
Нагадаємо, цього тижня виник гучний скандал. Це сталося після того, коли радник президента США з нацбезпеки Майк Волц по Литві додав головного редактора видання The Atlantic Джеффрі Голдберга до чату Signal, де чиновники обговорювали удари по Ємену.
Ба більше, CNN писало, що міністр оборони США Піт Хегсет розкрив у цьому чаті суворо засекречену інформацію.
Оскільки після скандалу і сам Трамп, і чиновники його адміністрації заперечували, що в чаті обговорювали секретну інформацію, у середу The Atlantic опублікувало нові скріншоти листування, де було зазначено конкретні дані про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.
Детальніше про інцидент - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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