Трамп заявив, що більше не розмовлятиме з Путіним

Американського президента запитали, чи вважає він, що Путін його обманює щодо своїх намірів укласти мирну угоду з Україною.

"Я не хочу використовувати це слово, я знаю лише те, що ми добре поговорили, і так було, скажімо, тричі. Здавалося, що у нас буде припинення вогню, а можливо, і мир, і ви розділяєте його, і робите все, що потрібно, щоб, очевидно, дійти до кінця. І раптом ракети летять на Київ та інші місця. І я сказав: що це взагалі таке?", - зазначив Трамп.

Він розповів, що розмовляв з Путіним три-чотири години тому, "і виглядало так, ніби ми вже на шляху (до припинення вогню - ред.)".

"А потім я казав: забудьте про це. І я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже забагато разів, і мені це не подобається", - додав Трамп.

Президент США зазначив, що йому вже не так цікаво розмовляти з Путіним.

"Він говорить, у нас такі милі розмови, такі шанобливі й приємні розмови, а потім люди гинуть наступної ночі, коли ракета влучає в місто і влучає, я маю на увазі. Нещодавно, здається, в будинок людей похилого віку. Але вони влучають і в інші об'єкти. У що б вони не влучили, люди гинуть. Тож, я не хочу розмовляти", - заявив Трамп.