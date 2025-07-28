Трамп заявил, что больше не будет разговаривать с Путиным

Американского президента спросили, считает ли он, что Путин его обманывает относительно своих намерений заключить мирное соглашение с Украиной.

"Я не хочу использовать это слово, я знаю только то, что мы хорошо поговорили, и так было, скажем, трижды. Казалось, что у нас будет прекращение огня, а возможно, и мир, и вы разделяете его, и делаете все, что нужно, чтобы, очевидно, дойти до конца. И вдруг ракеты летят на Киев и другие места. И я сказал: что это вообще такое?", - отметил Трамп.

Он рассказал, что разговаривал с Путиным три-четыре часа назад, "и выглядело так, будто мы уже на пути (к прекращению огня - ред.)".

"А потом я говорил: забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится", - добавил Трамп.

Президент США отметил, что ему уже не так интересно разговаривать с Путиным.

"Он говорит, у нас такие милые разговоры, такие уважительные и приятные разговоры, а потом люди погибают следующей ночью, когда ракета попадает в город и попадает, я имею в виду. Недавно, кажется, в дом престарелых. Но они попадают и в другие объекты. Во что бы они ни попали, люди погибают. Поэтому, я не хочу разговаривать", - заявил Трамп.