Трамп заявил, что больше не будет разговаривать с Путиным

Президент США Дональд Трамп больше не собирается разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным относительно перемирия с Украиной.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил журналистам во время двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Американского президента спросили, считает ли он, что Путин его обманывает относительно своих намерений заключить мирное соглашение с Украиной.
"Я не хочу использовать это слово, я знаю только то, что мы хорошо поговорили, и так было, скажем, трижды. Казалось, что у нас будет прекращение огня, а возможно, и мир, и вы разделяете его, и делаете все, что нужно, чтобы, очевидно, дойти до конца. И вдруг ракеты летят на Киев и другие места. И я сказал: что это вообще такое?", - отметил Трамп.
Он рассказал, что разговаривал с Путиным три-четыре часа назад, "и выглядело так, будто мы уже на пути (к прекращению огня - ред.)".
"А потом я говорил: забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится", - добавил Трамп.
Президент США отметил, что ему уже не так интересно разговаривать с Путиным.
"Он говорит, у нас такие милые разговоры, такие уважительные и приятные разговоры, а потом люди погибают следующей ночью, когда ракета попадает в город и попадает, я имею в виду. Недавно, кажется, в дом престарелых. Но они попадают и в другие объекты. Во что бы они ни попали, люди погибают. Поэтому, я не хочу разговаривать", - заявил Трамп.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предупредил Россию о новых санкциях, если российский диктатор Владимир Путин не прекратит войну против Украины. Он дал главе Кремля 50 дней для принятия решения.
На фоне этого Трамп заявлял о планах ввести 100% вторичные тарифы для стран, которые будут продолжать торговлю с Россией.
В то же время американский президент отметил, что в случае, если Путин не согласится выполнить дедлайн и пойти на мирное соглашение, для России это обернется "очень плохо".
Сегодня Трамп заявил, что снова разочарован действиями Путина и сократил свой дедлайн в 50 дней, который дал Путину для перемирия с Украиной.
По словам американского лидера, он дает России "10 или 12" дней, чтобы решить вопрос Украины, поскольку "прогресс не достигнут".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.