Трамп заявив про прорив з Іраном після таємних переговорів у Досі

Зустрічі в Досі, що пройшли у середу, мали технічний характер. Сторони спілкувалися через посередників - Катар та Пакистан. Дональд Трамп назвав ці переговори "дуже добрими»" та висловив оптимізм перед посадкою на президентський літак.

"У них були дуже хороші зустрічі, а потім побачимо. Денуклеаризація Ірану просувається добре", - наголосив Трамп.

Представники обох держав домовилися відкрити постійний канал зв'язку, який потрібен для контролю за виконанням меморандуму, підписаного два тижні тому.

Цей документ дає сторонам 60 днів на підготовку фінальної угоди. Проте повноцінний діалог гальмує конфлікт навколо Ормузької протоки та війна Ізраїлю з "Хезболлою".

Дональд Трамп позитивно оцінив переговори Вашингтона та Тегерана (інфографіка РБК-Україна)

Суперечка за 6 мільярдів доларів

Фінансове питання стало ключовим каменем спотикання. Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив про домовленість щодо розблокування активів.

"До завтрашнього дня буде створено канал зв'язку для фіксації порушень. Частина заморожених коштів у розмірі 6 мільярдів доларів буде вивільнена", - зазначив Гарібабаді.

Перша партія у 3 мільярди доларів нібито вже готується до передачі. Проте офіційний Вашингтон ці заяви заперечує. Американські чиновники стверджують: жодних домовленостей про повернення грошей наразі не досягнуто. США наполягають, що будь-які кошти можуть бути використані лише для купівлі американських товарів.

Хто буде контролювати Ормуз

Важливим пунктом торгів став контроль над морськими шляхами. Іран хоче отримати право стягувати плату за проїзд суден через Ормузьку протоку. Іранські чиновники кажуть про готовність застосувати силу для захисту цього права.

Вашингтон закликає іранців "мислити масштабніше". Американські дипломати переконують: скасування санкцій принесе Ірану в 100 разів більше прибутку від продажу нафти, ніж "гангстерська тактика" в протоці.

Трамп попередив Іран про наслідки за агресію на воді. Кожна атака Тегерана отримає потужну відповідь США по цілях, які погіршать позиції країни в регіоні.

Що кажуть Венс та Ізраїль

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розмовляє з Тегераном з позиції сили. Він наголосив, що Білий дім має всі варіанти дій, якщо Іран відновить ядерну програму або фінансування тероризму.

"Але чого ми ніколи не повинні робити, так це скидати бомби лише заради скидання бомб. І саме цього президент ніколи вас не проситиме робити", - звернувся Венс до військових США.

Він додав, що Трамп чітко визначає цілі війни, на відміну від попередніх адміністрацій. Водночас Ізраїль тримається осторонь цих домовленостей. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу дистанціювався від переговорів у Досі.

Ізраїльські посадовці незадоволені умовами. Вони вважають, що угода не вирішує головних проблем:

не ліквідує ядерну програму Ірану повністю;

не зупиняє розробку ракет;

не створює умов для зміни режиму в Тегерані.

Попри це, текст меморандуму називає умови обов'язковими не лише для США та Ірану, а й для їхніх союзників. Наступний тиждень переговорів планують тримати в таємниці, щоб уникнути ескалації та "ракетних польотів".