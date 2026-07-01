Трамп заявил о прорыве с Ираном после тайных переговоров в Дохе

Встречи в До сих пор, прошедшие в среду, носили технический характер. Стороны общались через посредников - Катар и Пакистан. Дональд Трамп назвал эти переговоры "очень хорошими" и выразил оптимизм перед посадкой на президентский самолет.

"У них были очень хорошие встречи, а потом увидим. Денуклеаризация Ирана продвигается хорошо", - отметил Трамп.

Представители обоих государств договорились открыть постоянный канал связи, необходимый для контроля за выполнением меморандума, подписанного две недели назад.

Настоящий документ дает сторонам 60 дней на подготовку финального соглашения. Однако полноценный диалог тормозит конфликт вокруг Ормузского пролива и война Израиля с "Хезболлой".

Дональд Трамп положительно оценил переговоры Вашингтона и Тегерана (инфографика РБК-Украина)

Спор за 6 миллиардов долларов

Финансовый вопрос стал ключевым камнем преткновения. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил о договоренности по разблокированию активов.

"К завтрашнему дню будет создан канал связи для фиксации нарушений. Часть замороженных средств в размере 6 миллиардов долларов будет высвобождена", - отметил Гарибабади.

Первая партия в 3 миллиарда долларов якобы уже готовится к передаче. Однако официальный Вашингтон эти заявления отрицает. Американские чиновники утверждают: никаких договоренностей о возврате денег пока не достигнуто. США настаивают, что любые средства могут быть использованы только для покупки американских товаров.

Кто будет контролировать Ормуз

Важным пунктом торгов стал контроль морских путей. Иран хочет получить право взимать плату за проезд судов через Ормузский пролив. Иранские чиновники говорят о готовности применить силу для защиты этого права.

Вашингтон призывает иранцев "мыслить более масштабно". Американские дипломаты убеждают: отмена санкций принесет Ирану в 100 раз больше прибыли от продажи нефти, чем "гангстерская тактика" в проливе.

Трамп предупредил Иран о последствиях агрессии на воде. Каждая атака Тегерана получит мощный ответ США по целям, которые ухудшат позиции страны в регионе.

Что говорят Венс и Израиль

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон разговаривает с Тегераном с позиции силы. Он подчеркнул, что у Белого дома есть все варианты действий, если Иран возобновит ядерную программу или финансирование терроризма.

"Но чего мы никогда не должны делать, так это сбрасывать бомбы только ради сброса бомб. И именно этого президент никогда вас не будет просить делать", - обратился Вэнс к военным США.

Он добавил, что Трамп четко определяет целые войны, в отличие от предыдущих администраций. В то же время, Израиль держится в стороне от этих договоренностей. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху дистанцировался от переговоров в Дохе.

Израильские чиновники недовольны условиями. Они считают, что соглашение не решает главные проблемы:

не ликвидирует ядерную программу Ирана полностью;

не останавливает разработку ракет;

не создает условий для смены режима в Тегеране.

Тем не менее, текст меморандума называет условия обязательными не только для США и Ирана, но и для их союзников. Следующую неделю переговоров планируют держать в тайне, чтобы избежать эскалации и "ракетных полетов".