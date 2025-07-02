Трамп заявил о торговом соглашении с Вьетнамом

"Я только что заключил торговое соглашение с Вьетнамом. Детали будут позже", - написал Трамп.

Обновлено в 18:25

Трамп сделал еще одно сообщение о соглашении США и Вьетнама. В частности, он рассказал, что Вьетнам будет платить США пошлину в размере 20% на все товары, ввозимые в Штаты, при этом американские товары будут экспортироваться во Вьетнам с нулевой пошлиной.

"По условиям Вьетнам будет платить Соединенным Штатам 20% пошлины на любые товары, отправляемые на нашу территорию, и 40% пошлины на любую перевалку. Взамен Вьетнам сделает то, чего он никогда не делал раньше: предоставит США полный доступ к своим рынкам для торговли... Мы сможем продавать нашу продукцию во Вьетнаме по нулевой пошлине", - написал он в Truth.

Отношения США и Вьетнама

2 апреля Трамп ввел пошлины для Вьетнама в размере 46%.

Впоследствии стало известно, что Трамп говорил генеральным секретарем Коммунистической партии и президентом Вьетнама То Ламом. В частности, речь шла и о введенных пошлинах. Тогда Трамп заявлял, что Ханой хочет снизить свои торговые тарифы до нуля в обмен на экономическое соглашение с США.

Согласно данным Главного таможенного управления Вьетнама, в 2024 году объем торговли между Вьетнамом и США превысил 132 миллиарда долларов. Вьетнам занял восьмое место среди крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов в регионе АСЕАН. В то же время США остаются вторым крупнейшим торговым партнером Вьетнама в целом и крупнейшим импортером вьетнамской продукции. К основному экспорту Вьетнама в США входят обувь, мебель и автомобили.