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Трамп заявил о торговом соглашении с Вьетнамом

Среда 02 июля 2025 18:18
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Трамп заявил о торговом соглашении с Вьетнамом Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна подписала торговое соглашение с Вьетнамом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп написал в Truth Social.

"Я только что заключил торговое соглашение с Вьетнамом. Детали будут позже", - написал Трамп.

Обновлено в 18:25

Трамп сделал еще одно сообщение о соглашении США и Вьетнама. В частности, он рассказал, что Вьетнам будет платить США пошлину в размере 20% на все товары, ввозимые в Штаты, при этом американские товары будут экспортироваться во Вьетнам с нулевой пошлиной.

"По условиям Вьетнам будет платить Соединенным Штатам 20% пошлины на любые товары, отправляемые на нашу территорию, и 40% пошлины на любую перевалку. Взамен Вьетнам сделает то, чего он никогда не делал раньше: предоставит США полный доступ к своим рынкам для торговли... Мы сможем продавать нашу продукцию во Вьетнаме по нулевой пошлине", - написал он в Truth.

Отношения США и Вьетнама

2 апреля Трамп ввел пошлины для Вьетнама в размере 46%.

Впоследствии стало известно, что Трамп говорил генеральным секретарем Коммунистической партии и президентом Вьетнама То Ламом. В частности, речь шла и о введенных пошлинах. Тогда Трамп заявлял, что Ханой хочет снизить свои торговые тарифы до нуля в обмен на экономическое соглашение с США.

Согласно данным Главного таможенного управления Вьетнама, в 2024 году объем торговли между Вьетнамом и США превысил 132 миллиарда долларов. Вьетнам занял восьмое место среди крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов в регионе АСЕАН. В то же время США остаются вторым крупнейшим торговым партнером Вьетнама в целом и крупнейшим импортером вьетнамской продукции. К основному экспорту Вьетнама в США входят обувь, мебель и автомобили.

Масштабные пошлины США

Стоит напомнить, что еще в начале апреля Трамп заявил о введении взаимных пошлин на импорт, что может существенно повлиять на мировые рынки и цены. В таможенный список попали большинство стран мира. Больше всего досталось Китаю, поскольку против этой страны введен тариф в размере 34%. В то же время в списке нет России и Беларуси, но есть Украина.

Подробнее о том, как будут работать пошлины США и как это ударит по ценам в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Вьетнам
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