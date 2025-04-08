В'єтнам домовляється зі США про обнулення мит: що стане основою угоди
Високі мита Дональда Трампа відкрили шлях до стратегічної торговельної угоди В'єтнаму зі Сполученими Штатами. Ханой обіцяє купувати більше американської зброї й техніки.
Про це заявив прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Тінь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Уряд зобов'язався купувати більше товарів зі США, зокрема оборонної та безпекової продукції, а також попросив відстрочку запровадження мит на 45 днів.
Крім того, Ханой домагатиметься прискорення поставок комерційних літаків, які в'єтнамські авіакомпанії замовили у США.
Тінь заявив, що В'єтнам попросив США відкласти запровадження 46% тарифів, про які президент США Дональд Трамп оголосив минулого тижня, щоб мати час для переговорів.
"В'єтнам прагне вести переговори з американською стороною про збалансовану і стійку торгівлю відповідно до інтересів обох сторін", - йдеться у заяві глави уряду.
У п'ятницю, 4 квітня, Трамп і президент В'єтнаму То Лам під час телефонної розмови домовилися обговорити угоду про скасування тарифів. Американський лідер назвав її "дуже продуктивною".
У понеділок, 7 квітня, Тінь зазначив, що Ханой перегляне такі питання, як монетарна політика, обмінний курс, нетарифні бар'єри і забезпечення правильного походження товарів.
В'єтнам - основна регіональна виробнича база для багатьох західних компаній. Минулого року країна мала позитивне сальдо торгового балансу зі США - своїм найбільшим експортним ринком обсягом понад 123 млрд доларів.
Після скасування ембарго на постачання зброї у 2016 році, американський оборонний експорт до В'єтнаму обмежувався переважно кораблями берегової охорони і навчально-тренувальними літаками.
За даними джерел Reuters, минулого року велися переговори про продаж Ханою військово-транспортних літаків Lockheed Martin C-130 Hercules.
Тарифи на імпорт США
Президент США Дональд Трамп 2 квітня підписав указ про введення митних тарифів на імпорт товарів з більшості країн світу. Зокрема, для В'єтнаму указом встановлено тариф на імпорт у розмірі 46%.
Днями Трамп провів переговори з представниками В'єтнаму, Індії та Ізраїлю про укладання індивідуальних торговельних угод, що можуть знизити мита.
Глава Білого дому також заявив про готовність В'єтнаму повністю скасувати тарифи для США.
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