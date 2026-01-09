Трамп заявив про підтримку законопроекту про санкції проти РФ, але є умова

Під час бесіди ведучий безпосередньо запитав, чи підтримує Трамп законопроект про санкції. Відповідь лідера США була такою:

"Я думаю, там 84 або 85 сенаторів хочуть... Так (підтримую - ред.), але тільки якщо він буде підпорядкований мені. І знаєте, я його підтримую", - сказав Трамп.

Після журналіст ще раз його запитав, чи підтримує він законопроєкт, на що президент додав:

"Я сподіваюся, що нам не доведеться його застосовувати. У нас уже є серйозні санкції проти Росії", заявив він.

Крім того, Трамп підкреслив, що економіка Росії зараз у дуже поганому стані. При цьому він зазначив, що це більша і потужніша країна з цього погляду порівняно з Україною.