Трамп заявил о поддержке законопроекта о санкциях против РФ, но есть условие

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что он поддерживает законопроект о санкциях против РФ, разработанный законодателями. Но для поддержки все же есть условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.

В ходе беседы ведущий напрямую спросил, поддерживает ли Трамп законопроект о санкциях. Ответ лидера США был таков:

"Я думаю, там 84 или 85 сенаторов хотят... Да (поддерживаю - ред.), но только если он будет подчинен мне. И знаете, я его поддерживаю", - сказал Трамп.

После журналист еще раз его спросил, поддерживает ли он законопроект, на что президент добавил:

"Я надеюсь, что нам не придется его применять. У нас уже есть серьезные санкции против России", заявил он.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что экономика России сейчас в очень плохом состоянии. При этом он отметил, что это более крупная и мощная страна с этой точки зрения в сравним с Украиной.

Что предшествовало и о каких санкциях речь

Напомним, в среду 7 января сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" двухпартийному законопроекту о санкциях против РФ.

Он рассказал, что имел очень продуктивную встречу с лидером страны, в ходе которых был одобрен документ. Грэм пояснил, что законопроект позволит Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, которые подпитывают военную машину Кремля.

Отметим, что речь идет о введении 500% пошлин на импорт товаров в США из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Соавтором этого документа в том числе является Грэм.

К слову, по словам сенатора, он ожидает голосование за законопроект уже на следующей неделе.

