Трамп заявив про підготовку сухопутних операцій проти наркотрафіку у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп повідомив, що кількість наркотиків, які надходять морським шляхом, знизилася до менш ніж 5% від рівня минулого року.

Він зазначив, що такого результату вдалося досягти завдяки посиленому контролю та активним операціям американських військових у Мексиканській затоці.

За його словами, в регіоні зараз практично немає суден, включно з рибальськими, що демонструє ефективність вжитих заходів.

Трамп наголосив, що тепер основний потік наркотиків перемістився на сушу, тому наступний етап боротьби з контрабандою буде пов'язаний з ліквідацією наземних маршрутів.

Президент США додав, що розглядає можливість звернення до Конгресу і Сенату для отримання політичної підтримки цієї ініціативи, зазначивши, що не очікує заперечень проти таких дій.

Наступний етап - операції у Венесуелі

Американський президент заявив, що Вашингтон має намір зосередитися на боротьбі з нарковиробництвом і контрабандою безпосередньо на території Венесуели.

За його словами, може йтися про проведення наземних операцій, спрямованих на знищення логістичних ланцюжків поставок наркотиків до Центральної та Північної Америки.

Трамп наголосив, що боротьба з наркотрафіком уже принесла відчутні результати і стала одним із найуспішніших напрямів політики національної безпеки.

Він також зазначив, що щорічно наркотики стають причиною загибелі близько 300 тисяч осіб, тому США посилюватимуть тиск на міжнародні наркомережі.

Президент Америки додав, що між проведеними заходами та дипломатичними зусиллями, включно з переговорами з керівництвом Китаю, країна досягла значного прогресу в протидії наркотрафіку і має намір продовжувати курс на посилення контролю.