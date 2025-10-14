Трамп заявив про перехід у наступні фази його мирного плану по Сектору Газа

Під час зустрічі зі світовими лідерами на "Саміті миру" в Шарм-ель-Шейху, глава держави зазначив, що етапи виконання мирної угоди, про які він говорив раніше, певним чином "переплітаються" між собою.

"Насправді ми вже перебуваємо у третій та четвертій фазах. Це не буде, знаєте, чітко розділеним (процесом - ред.), ми можемо вже просунутися у деяких речах, про які ми ще говоримо, що збираємося зробити", - зазначив Трамп.

Призначення до Ради миру

Президент також заявив, що деякі з присутніх у залі лідерів будуть призначені до Ради миру, яка наглядатиме за перехідним урядом палестинських технократів, що має керувати Газою після завершення війни.

"Усі хочуть бути в Раді миру. Вони сказали: "Чи не хотіли б ви стати її головою?" Я відповів: "Я теж доволі зайнятий. Але якщо ми можемо зробити щось задля миру на Близькому Сході - це того варте", - пожартував Трамп.

Допомога у відновленні Гази

Очільник Білого дому зазначив, що для жителів Сектора Газа наразі головне - повернути основи гідного життя. За його словами, "США направлять великі фінансові ресурси до Гази, і попереду - масштабне відновлення".

"Мені приємно оголосити, що низка країн, багатих, впливових та гідних, уже сьогодні та впродовж останнього тижня звернулися до мене, заявивши, що хочуть допомогти у відбудові Гази. Коли ці зобов’язання будуть підтверджені, я поінформую світ, хто саме це робить, адже вони заслуговують на велику вдячність", - сказав Трамп.

За словами президента, "ми всі погодилися, що допомога Газі має спрямовуватися на підтримку її народу", але "ми не хочемо фінансувати нічого, що пов’язано з кровопролиттям, ненавистю чи терором, як це траплялося раніше".

"Ми також дійшли згоди, що відбудова Гази можлива лише за умови її демілітаризації та створення нової, чесної цивільної поліції, яка забезпечить безпечні умови для жителів анклаву. Вперше за весь час близькосхідна криза об’єднала людей, замість того щоб їх розділити", - додав американський лідер.

Опісля він завершив свій виступ і попросив пресу залишити зал, щоб сказати кілька слів приватно лідерам.

Коли, як йому здалося, камери вже були вимкнені, він знову подякував усім присутнім.

"Ми невдовзі оберемо кілька кандидатур. Якщо ви хочете долучитися до Ради миру - повідомте нам про це", - сказав Трамп.