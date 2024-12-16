Трамп заявив про "невеликий прогрес" щодо врегулювання війни в Україні

Під час виступу Трамп заявив, що ймовірно кількість загиблих "з обох сторін" (України та Росії - ред.), набагато вища, ніж повідомлялося раніше.

"Ми намагаємося зупинити війну, цю жахливу, жахливу війну, яка відбувається в Україні, Росії, Україні. Ми збираємося досягти невеликого прогресу, він важкий, він неприємний, він огидний", - заявив Трамп.

Трамп хоче домогтися завершення війни

Під час передвиборчої кампанії новообраний президент США Дональд Трамп заявляв, що планує завершити війну між Україною і Росією. Зокрема, він обіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що хоче домогтися "справедливої угоди для всіх".