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Трамп заявив про "невеликий прогрес" щодо врегулювання війни в Україні

Фото: Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що має "невеликий прогрес" щодо врегулювання війни в Україні. Однак він не уточнив деталей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час виступу перед журналістами, пише CNN.

Під час виступу Трамп заявив, що ймовірно кількість загиблих "з обох сторін" (України та Росії - ред.), набагато вища, ніж повідомлялося раніше.

"Ми намагаємося зупинити війну, цю жахливу, жахливу війну, яка відбувається в Україні, Росії, Україні. Ми збираємося досягти невеликого прогресу, він важкий, він неприємний, він огидний", - заявив Трамп.

Трамп хоче домогтися завершення війни

Під час передвиборчої кампанії новообраний президент США Дональд Трамп заявляв, що планує завершити війну між Україною і Росією. Зокрема, він обіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що хоче домогтися "справедливої угоди для всіх".

Нещодавно Трамп і Зеленський провели перемовини у Парижі. За даними Reuters, під час переговорів глава української держави пояснював обраному президенту США необхідність гарантій безпеки для України.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні