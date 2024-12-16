Трамп заявив про "невеликий прогрес" щодо врегулювання війни в Україні

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що має "невеликий прогрес" щодо врегулювання війни в Україні. Однак він не уточнив деталей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час виступу перед журналістами, пише CNN.
Під час виступу Трамп заявив, що ймовірно кількість загиблих "з обох сторін" (України та Росії - ред.), набагато вища, ніж повідомлялося раніше.
"Ми намагаємося зупинити війну, цю жахливу, жахливу війну, яка відбувається в Україні, Росії, Україні. Ми збираємося досягти невеликого прогресу, він важкий, він неприємний, він огидний", - заявив Трамп.
Під час передвиборчої кампанії новообраний президент США Дональд Трамп заявляв, що планує завершити війну між Україною і Росією. Зокрема, він обіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що хоче домогтися "справедливої угоди для всіх".
Нещодавно Трамп і Зеленський провели перемовини у Парижі. За даними Reuters, під час переговорів глава української держави пояснював обраному президенту США необхідність гарантій безпеки для України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.