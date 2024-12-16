Трамп заявил о "небольшом прогрессе" по урегулированию войны в Украине

Во время выступления Трамп заявил, что вероятно количество погибших "с обеих сторон" (Украины и России - ред.), гораздо выше, чем сообщалось ранее.

"Мы пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну, которая происходит в Украине, России, Украине. Мы собираемся достичь небольшого прогресса, он тяжелый, он неприятный, он отвратительный", - заявил Трамп.

Трамп хочет добиться завершения войны

Во время предвыборной кампании новоизбранный президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует завершить войну между Украиной и Россией. В частности, он обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хочет добиться "справедливого соглашения для всех".