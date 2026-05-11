Трамп заявив про "найкращий план усіх часів" щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що має "найкращий план усіх часів" для завершення конфлікту з Іраном та вкотре наголосив, що Тегеран не повинен отримати ядерну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп різко розкритикував останню пропозицію Ірану щодо можливої угоди між країнами.
"У мене є план - знаєте, це дуже простий план. Я не розумію, чому ви не говорите про це прямо: Іран не може мати ядерної зброї", - заявив президент США.
За словами Трампа, відповідь Ірану була "абсолютно неприйнятною". Він також назвав іранську пропозицію "дурною".
Американський президент наголосив, що будь-яка потенційна угода між Вашингтоном і Тегераном має передбачати повне припинення іранської ядерної програми.
"Знаєте, у війні треба змінюватися, треба бути гнучким, у вас є багато планів, але в різні дні треба реалізовувати різні плани", - наголосив Трамп.
Водночас він підкреслив, що його головна вимога залишається незмінною.
"Але у мене є чудовий план - і цей план полягає в тому, що вони не можуть мати ядерної зброї, - додав він. - А вони цього не сказали у своєму листі".
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп уже відкинув відповідь Ірану на американську мирну пропозицію, назвавши її "повністю неприйнятною". За даними ЗМІ, Тегеран через Пакистан передав Вашингтону свої умови для можливого врегулювання.
Іран, зокрема, вимагав припинення бойових дій на всіх фронтах, зняття морської блокади США, гарантій відсутності нових ударів та скасування санкцій, включно з обмеженнями на продаж нафти. У відповідь Трамп заявив, що така позиція його не влаштовує.