Трамп заявив про "найкращий план усіх часів" щодо Ірану

Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп різко розкритикував останню пропозицію Ірану щодо можливої угоди між країнами.

"У мене є план - знаєте, це дуже простий план. Я не розумію, чому ви не говорите про це прямо: Іран не може мати ядерної зброї", - заявив президент США.

За словами Трампа, відповідь Ірану була "абсолютно неприйнятною". Він також назвав іранську пропозицію "дурною".

Американський президент наголосив, що будь-яка потенційна угода між Вашингтоном і Тегераном має передбачати повне припинення іранської ядерної програми.

"Знаєте, у війні треба змінюватися, треба бути гнучким, у вас є багато планів, але в різні дні треба реалізовувати різні плани", - наголосив Трамп.

Водночас він підкреслив, що його головна вимога залишається незмінною.

"Але у мене є чудовий план - і цей план полягає в тому, що вони не можуть мати ядерної зброї, - додав він. - А вони цього не сказали у своєму листі".