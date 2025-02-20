Трамп заявив про можливість торговельної угоди з Китаєм

"Це можливо, це можливо", - сказав Трамп журналістам, відповідаючи на запитання, чи буде він укладати нову угоду з Китаєм.

Президент США не описав параметри потенційної угоди, але в той же час, Bloomberg пише, що будь-яка угода зіткнеться зі значними перешкодами, деякі з яких створив сам глава Білого Дому.

Зокрема, Трамп посилив тиск на Китай, запровадивши додатковий 10% тариф на весь імпорт з країни як покарання за, за його словами, нечесну торговельну практику і нездатність зупинити потік фентанілу в США.