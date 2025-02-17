Відповідь Китаю: нові автомобільні мита вдарять по Ford, BMW та Mercedes-Benz
У Китаї набули чинності нові економічні заходи проти США. Китайська влада відреагувала на підвищення мит президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на повідомлення Міністерства економіки Китаю.
Раніше він ввів додаткові 10-відсоткові мита на товари з Китаю, у відповідь Держрада Китаю переглянула тарифи на імпорт корисних копалин, сільськогосподарської техніки, а також автомобілів з двигунами понад 2,5 літра.
До нововведення автомобілі, що імпортуються зі США, обкладалися митом 15%, а тепер тариф збільшився до 25%. Торік із Північної Америки до Китаю експортували автомобілів на суму понад три мільярди доларів, тож ефект від "торгових війн" буде відчутний. Під ударом Ford та General Motors з їх преміум-брендами (Lincoln та Cadillac), а також німецькі марки BMW та Mercedes-Benz.
Річ у тому, що шести- і восьмициліндрові кросовери та позашляховики в основному ввозять до Китаю з-за кордону. Під нові мита потрапляють навіть малолітражні Chevrolet Tahoe, адже у них 2,7-літровий двигун.
Окрім автомобілів під ударом певні види корисних копалин: на вугілля та скраплений газ Китай запровадив додаткові 15-відсоткові надбавки. "Зайві" 10% доведеться доплатити при імпорті в Китай нафти зі США.
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