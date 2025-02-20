Трамп заявил о возможности торговой сделки с Китаем

"Это возможно, это возможно", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, будет ли он заключать новую сделку с Китаем.

Президент США не описал параметры потенциальной сделки, но в то же время, Bloomberg пишет, что любая сделка столкнется со значительными препятствиями, некоторые из которых создал сам глава Белогом Дома.

В частности, Трамп усилил давление на Китай, введя дополнительный 10% тариф на весь импорт из страны в качестве наказания за, по его словам, нечестную торговую практику и неспособность остановить поток фентанила в США.