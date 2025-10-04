Трамп заявив про "мир на Близькому Сході" та звернувся до Ізраїлю з терміновим закликом

У своєму дописі він висловив переконання, що бойовики ХАМАС "готові до тривалого миру", то ж закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Сектора Гази. Це, за словами Трампа, потрібно, щоб забезпечити безпечне та швидке звільнення заручників.

"Виходячи із заяви, яку щойно оприлюднив ХАМАС, я вважаю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль має негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли швидко та безпечно звільнити заручників. Зараз робити це надто небезпечно", - написав Трамп.

За його словами, вже розпочалися переговори щодо деталей потенційних домовленостей. Трамп підкреслив, що мова йде не лише про врегулювання ситуації в Газі, а про "давно омріяний мир на всьому Близькому Сході".

"Ми вже ведемо обговорення деталей, які потрібно узгодити. Це не лише про Газу, це про давно очікуваний мир на Близькому Сході", - додав Трамп.

Заява Трампа з’явилася на тлі триваючої військової операції Ізраїлю в Секторі Гази, яка посилилася після низки атак ХАМАС. Питання звільнення заручників, захоплених під час нападів, залишається одним із головних викликів для міжнародної дипломатії.