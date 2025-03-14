Трамп заявив про гарні відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що досі має добрі відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, з яким він провів кілька самітів під час своєї першої каденції. Глава Білого дому знову назвав Північну Корею "ядерною державою".

Під час зустрічі в Овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, журналісти спитали президента, чи планує він поновити відносини з КНДР.

"Я б ... У мене чудові стосунки з Кім Чен Ином, і ми побачимо, що станеться, але, безумовно, він є ядерною державою", - сказав Трамп.

Згадавши про ядерні арсенали Росії та Китаю, президент США зазначив, що їхнє потенційне зменшення "було б великим досягненням", оскільки "в нас так багато зброї, і сила така велика".

"І, по-перше, вам вона не потрібна в такій кількості. І тоді нам довелося б отримати інші, тому що, як ви знаєте, у меншій мірі - Кім Чен Ин має багато ядерної зброї, до речі, дуже багато, й інші також мають. У вас є Індія, у вас є Пакистан, у вас є інші країни, які мають її, і ми залучаємо їх", - сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання, чи означають висловлювання Трампа якісь зміни у політиці щодо ядерної зброї Північної Кореї, представник Білого дому сказав: "Президент Трамп буде домагатися повної денуклеаризації Північної Кореї, так само, як він робив це під час свого першого терміну".