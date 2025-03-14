Трамп заявил о хороших отношениях с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что до сих пор имеет хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, с которым он провел несколько саммитов во время своей первой каденции. Глава Белого дома снова назвал Северную Корею "ядерной державой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во время встречи в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, журналисты спросили президента, планирует ли он возобновить отношения с КНДР.
"Я бы ... У меня прекрасные отношения с Ким Чен Ыном, и мы увидим, что произойдет, но, безусловно, он является ядерной державой", - сказал Трамп.
Вспомнив о ядерных арсеналах России и Китая, президент США отметил, что их потенциальное уменьшение "было бы большим достижением", поскольку "у нас так много оружия, и сила так велика".
"И, во-первых, вам оно не нужно в таком количестве. И тогда нам пришлось бы получить другие, потому что, как вы знаете, в меньшей степени - Ким Чен Ын имеет много ядерного оружия, кстати, очень много, и другие также имеют. У вас есть Индия, у вас есть Пакистан, у вас есть другие страны, которые имеют его, и мы привлекаем их", - сказал Трамп.
Отвечая на вопрос, означают ли высказывания Трампа какие-то изменения в политике в отношении ядерного оружия Северной Кореи, представитель Белого дома сказал: "Президент Трамп будет добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи, так же, как он делал это во время своего первого срока".
Отношения США с Северной Кореей
Отношения между странами уже много лет находятся в стадии напряжения. Причиной является ядерная программа Пхеньяна, международные санкции и общие политические разногласия.
В частности, США неоднократно призывали КНДР прекратить ядерные испытания и демонтировать свою ядерную инфраструктуру. Пхеньян называл эти призывы вмешательством в свои внутренние дела.
Во время инаугурации на второй срок, 20 января Трамп заявил, что Северная Корея является "ядерной державой".
15 февраля госсекретарь США Марко Рубио и его японские и южнокорейские коллеги подтвердили свою "решительную приверженность полной денуклеаризации" Северной Кореи в соответствии с резолюциями Совета Безопасности США.
На прошлой неделе влиятельная сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон раскритиковала администрацию Трампа за усиление "провокаций" и заявила, что это оправдывает усиление Пхеньяном ядерного сдерживания.
На этой неделе Северная Корея запустила несколько баллистических ракет, впервые с момента вступления Трампа в должность президента.
В первые дни после инаугурации Трамп заявил, что намерен возобновить переговоры с Ким Чен Ыном. Он также еще раз назвал Северную Корею "ядерной державой".
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