Трамп заявил о хороших отношениях с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что до сих пор имеет хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, с которым он провел несколько саммитов во время своей первой каденции. Глава Белого дома снова назвал Северную Корею "ядерной державой".

Во время встречи в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, журналисты спросили президента, планирует ли он возобновить отношения с КНДР.

"Я бы ... У меня прекрасные отношения с Ким Чен Ыном, и мы увидим, что произойдет, но, безусловно, он является ядерной державой", - сказал Трамп.

Вспомнив о ядерных арсеналах России и Китая, президент США отметил, что их потенциальное уменьшение "было бы большим достижением", поскольку "у нас так много оружия, и сила так велика".

"И, во-первых, вам оно не нужно в таком количестве. И тогда нам пришлось бы получить другие, потому что, как вы знаете, в меньшей степени - Ким Чен Ын имеет много ядерного оружия, кстати, очень много, и другие также имеют. У вас есть Индия, у вас есть Пакистан, у вас есть другие страны, которые имеют его, и мы привлекаем их", - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, означают ли высказывания Трампа какие-то изменения в политике в отношении ядерного оружия Северной Кореи, представитель Белого дома сказал: "Президент Трамп будет добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи, так же, как он делал это во время своего первого срока".