Трамп заявив про "фальсифікації" у Філадельфії: що кажуть у поліції

За словами представників Управління поліції Філадельфії, вони не знають, що саме мав на увазі Трамп у своїй публікації Truth Social, в якому стверджував про "масові фальсифікації".

Так, у своєму дописі в соцмережі кандидат від республіканців напередодні написав, що "у Філадельфії багато говорять про масові фальсифікації"

Як зазначає CNN, Трамп роками робив безпідставні заяви про фальсифікацію виборів у Філадельфії. Відповідні висловлювання він озвучував і раніше цієї осені під час заходу в Пенсільванії у вересні. Але конкретики політик тоді не навів.

Міський комісар Республіканської партії Філадельфії Сет Блустайн заявив у вівторок на X, що у твердженнях Трампа "абсолютно немає правди".

Так, він назвав заяву кандидата в президенти від республіканців "дезінформацією". Також Блустайн додав, що "голосування у Філадельфії було безпечним".

Крім того, окружний прокурор Ларрі К﻿раснер також відреагував на заяву Трампа про начебто фальсифікації..

"Єдині розмови про масове шахрайство походять від одного з кандидатів, Дональда Дж. Трампа. У правоохоронних органах немає жодної фактичної бази, яка б підтверджувала ці дикі звинувачення", - написав Краснер у своєму Twitter.

Окружний прокурор додав, що якщо у Трампа "є якісь факти на підтримку його диких звинувачень, ми хочемо їх отримати зараз".

Виборча служба окружної прокуратури за день подала близько 55 скарг від виборців. Переважна більшість стосувалася передвиборчої агітації.

Погрози Трампа щодо фальсифікацій на виборах

Нагадаємо, 7 вересня Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social пригрозив судовим переслідуванням низці людей, якщо вони будуть брати участь у фальсифікаціях на виборах 2024 року.

Між тим після своєї поразки у 2020 році Трамп регулярно робив різні заяви про те, що працівники вибвиборчі адміністратори США та кампанія кандидата в президенти Камали Гарріс засудили погрози Трампаорчих штабів обманом позбавили його перемоги. Багато з них отримували погрози. Такі заяви екс-президента не були підтверджені.

Додамо, у вересні ув'язнити "корумпованих" членів виборчих комісій у разі його перемоги на виборах 5 листопада.