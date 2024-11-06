Трамп заявил о "фальсификации" в Филадельфии: что говорят в полиции

По словам представителей Управления полиции Филадельфии, они не знают, что именно имел в виду Трамп в своей публикации Truth Social, в котором утверждал о "массовых фальсификациях".

Так, в своем сообщении в соцсети кандидат от республиканцев накануне написал, что "в Филадельфии много говорят о массовых фальсификациях"

Как отмечает CNN, Трамп годами делал безосновательные заявления о фальсификации выборов в Филадельфии. Соответствующие высказывания он озвучивал и раньше нынешней осенью во время мероприятия в Пенсильвании в сентябре. Но конкретики политик тогда не привел.

Городской комиссар Республиканской партии Филадельфии Сет Блустайн заявил во вторник на X, что в утверждениях Трампа "совершенно нет правды".

Так, он назвал заявление кандидата в президенты от республиканцев "дезинформацией". Также Блустайн добавил, что "голосование в Филадельфии было безопасным".

Кроме того, окружной прокурор Ларри Краснер также отреагировал на заявление Трампа о якобы фальсификации.

"Единственные разговоры о массовом мошенничестве происходят от одного из кандидатов, Дональда Дж. Трампа. В правоохранительных органах нет никакой фактической базы, подтверждающей эти дикие обвинения", - написал Краснер в своем Twitter.

Окружной прокурор добавил, что если у Трампа "есть какие-то факты в поддержку его диких обвинений, мы хотим их получить сейчас".

Избирательная служба окружной прокуратуры в день подала около 55 жалоб от избирателей. Подавляющее большинство касалось предвыборной агитации.

Угрозы Трампа о фальсификациях на выборах

Напомним, 7 сентября Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил судебным преследованием ряду людей, если они примут участие в фальсификациях на выборах 2024 года.

Между тем после своего поражения в 2020 году Трамп регулярно делал разные заявления о том, что работники избирательных штабов обманом лишили его победы. Многие получали угрозы. Такие заявления экс-президента не были подтверждены.

Добавим, в сентябре избирательные администраторы США и кампания кандидата в президенты Камалы Гаррис осудили угрозы Трампа посадить в тюрьму "коррумпированных" членов избирательных комиссий в случае его победы на выборах 5 ноября.