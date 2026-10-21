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Трамп заявив, що мир в Україні ще "ніколи не був" таким близьким

23:00 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США та Росія наближаються до врегулювання війни в Україні. Зараз сторони ближчі до цього, ніж будь-коли раніше.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію з Білого дому.

За словами американського лідера, він нещодавно обговорював питання врегулювання війни з російським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп зазначив, що під час розмови він також попросив звільнити американця Стівена Габбарда, і російська сторона погодилася на це.

"Ми наближаємося до врегулювання війни Путіна з Україною, можливо, зараз. Найближче, як ніколи раніше", - заявив він.

Нагадаємо, що раніше американський лідер висловлював прагнення підписати мирну угоду між Україною та Росією під час саміту G20, який має відбутися у грудні в штаті Флорида.

За даними ЗМІ, переговори можуть пройти під тиском на Київ.

Крім того, нещодавно спецпредставник США зробив заяву про зустріч з Путіним, під час якої сторони обговорювали рамкову угоду про мир.

Очікується, що подальші переговори США, України та Росії продовжаться у тристоронньому форматі на технічному рівні.

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