Трамп заявив, що мир в Україні ще "ніколи не був" таким близьким

Нагадаємо, що раніше американський лідер висловлював прагнення підписати мирну угоду між Україною та Росією під час саміту G20, який має відбутися у грудні в штаті Флорида.

За даними ЗМІ, переговори можуть пройти під тиском на Київ.

Крім того, нещодавно спецпредставник США зробив заяву про зустріч з Путіним, під час якої сторони обговорювали рамкову угоду про мир.

Очікується, що подальші переговори США, України та Росії продовжаться у тристоронньому форматі на технічному рівні.