Трамп заявив, що мир в Україні ще "ніколи не був" таким близьким

США та Росія наближаються до врегулювання війни в Україні. Зараз сторони ближчі до цього, ніж будь-коли раніше.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію з Білого дому.
За словами американського лідера, він нещодавно обговорював питання врегулювання війни з російським диктатором Володимиром Путіним.
Трамп зазначив, що під час розмови він також попросив звільнити американця Стівена Габбарда, і російська сторона погодилася на це.
"Ми наближаємося до врегулювання війни Путіна з Україною, можливо, зараз. Найближче, як ніколи раніше", - заявив він.
Нагадаємо, що раніше американський лідер висловлював прагнення підписати мирну угоду між Україною та Росією під час саміту G20, який має відбутися у грудні в штаті Флорида.
За даними ЗМІ, переговори можуть пройти під тиском на Київ.
Крім того, нещодавно спецпредставник США зробив заяву про зустріч з Путіним, під час якої сторони обговорювали рамкову угоду про мир.
Очікується, що подальші переговори США, України та Росії продовжаться у тристоронньому форматі на технічному рівні.