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Трамп заявил, что мир в Украине еще "никогда не был" таким близким

23:00 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США и Россия приближаются к урегулированию войны в Украине. Сейчас стороны более близки к этому, чем когда-либо раньше.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию из Белого дома.

По словам американского лидера, он недавно обсуждал вопросы урегулирования войны с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп отметил, что во время разговора он также попросил уволить американца Стивена Габбарда, и российская сторона согласилась на это.

"Мы приближаемся к урегулированию войны Путина с Украиной, возможно, сейчас. Ближе всего, как никогда раньше", - заявил он.

Напомним, ранее американский лидер выражал стремление подписать мирное соглашение между Украиной и Россией во время саммита G20, который должен состояться в декабре в штате Флорида.

По данным СМИ, переговоры могут пройти под давлением Киева.

Кроме того, недавно спецпредставитель США сделал заявление о встрече с Путиным, в ходе которого стороны обсуждали рамочное соглашение о мире.

Ожидается, что дальнейшие переговоры США, Украины и России продолжатся в трехстороннем формате на техническом уровне.

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