Трамп заявил, что мир в Украине еще "никогда не был" таким близким

Напомним, ранее американский лидер выражал стремление подписать мирное соглашение между Украиной и Россией во время саммита G20, который должен состояться в декабре в штате Флорида.

По данным СМИ, переговоры могут пройти под давлением Киева.

Кроме того, недавно спецпредставитель США сделал заявление о встрече с Путиным, в ходе которого стороны обсуждали рамочное соглашение о мире.

Ожидается, что дальнейшие переговоры США, Украины и России продолжатся в трехстороннем формате на техническом уровне.